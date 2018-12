Autoridades colombianas e norte-americanas detiveram 27 pessoas que transportavam milhares de dólares no estômago, do México para a Colômbia.

As autoridades da Colômbia, em colaboração com as norte-americanas, detiveram 27 pessoas suspeitas de engolir maços de notas no aeroporto de Bogotá. Em vez de droga, estas pessoas engolem dinheiro, para o conseguir trazer do México até à Colômbia. A investigação provou a ligação entre os gangues da droga colombianos e mexicanos.



O dinheiro é o pagamento dos cartéis mexicanos pela cocaína que recebem. As "mulas" engolem cerca de 120 pequenos maços, com cinco notas de 100 dólares (88 euros), protegidas por uma película de látex. Cada pessoa consegue levar cerca de 40 mil dólares (35 mil euros), mas as autoridades já encontraram uma "mula" que levava 75 mil dólares (66 mil euros).



Por cada entrega de dinheiro, as "mulas" recebem 1.500 dólares de pagamento (1.300 euros), que lhes costumam ser dados no hotel onde são colocadas à espera.



A Colômbia é a maior produtora de cocaína a nivel mundial, com 1.379 toneladas por ano.