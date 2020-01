Os funcionários de uma agência de recrutamento em Swindon, Reino Unido , são recompensados com quatro dias extra de férias se forem não fumadores. A medida foi tomada pelo diretor da KCJ Training and Employment Solutions, Don Bryden – ele próprio fumador.A iniciativa "foi aplicada e aceite dentro da empresa tanto por fumadores como por não fumadores", relata Bryden à BBC. "Não estou a discriminar ninguém. O que estou a dizer é que se tira uma pausa para fumar, tudo bem, tira. Não estou a dizer para parar com isso. Mas digo que são três pausas diárias de dez minutos para fumar, que equivalem a 16 dias e um quarto por ano, baseando-nos num dia de oito horas de trabalho."Bryden garante que irá apoiar as pessoas que quiserem deixar de fumar, impulsionadas pela sua ideia."Lembrem-se, um local de trabalho mais saudável é um local de trabalho mais feliz", frisou à BBC. "Vou trabalhar com as pessoas que fumam, mas quero que aquelas que se sentam a trabalhar enquanto os outros tiram a pausa para fumar são compensadas."