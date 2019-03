As seis propriedades agrícolas, com área semelhante a duas ilhas da Madeira, começaram a ser compradas há mais de 40 anos pelo patriarca do grupo, Manuel Ricardo Espírito Santo.

O Grupo Espírito Santo (GES) tem seis propriedades agrícolas, com área superior a 130 mil hectares, escondidas no Paraguai. De acordo com a notícia avançada pelo Jornal Económico esta sexta-feira, o valor destes terrenos - que começaram a ser comprados há mais de 40 anos, em 1976, - pode variar entre os 345 e os 884 milhões de euros e o seu espaço é equivalente a quase duas ilhas da Madeira.

O conjunto de seis propriedades, chamado PAYCO, não está sob o arresto dos tribunais que acompanham o processo de insolvência do GES e a sua venda no mercado internacional está ao cargo da consultora Deloitte.

De acordo com o jornal, a compra de terrenos no Paraguai iniciou-se na década de 70, numa altura em que o país era governado pelo ditador Alfredo Stroessner e no pós-25 de Abril. O investimento foi uma decisão do próprio Manuel Ricardo Espírito Santo, patriarca do grupo, e era visto como uma "janela de oportunidade" para reconstituir a atividade empresarial perdida nos anos anteriores.