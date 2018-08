Uma mulher foi presa no Dubai durante três dias com a sua filha de quatro anos após ter bebido um copo de vinho durante o voo que partiu de Londres, no passado mês. De acordo com a organização Detained in Dubai, Ellie Holman viu ser-lhe recusada água e foi obrigada a limpar casas-de-banho enquanto esteve em custódia. A dentista sueca, residente em Inglaterra, descreveu a experiência como "aterradora".

O episódio ocorreu no passado dia 13 de Julho, quando Holman viajou com a filha Bibi até ao Dubai. Durante o voo de mais de oito horas da companhia aérea Emirates, foi-lhe oferecido um copo de vinho pelas hospedeiras de bordo.

Mas, na chegada aos Emirados Árabes Unidos, a mulher de 44 anos foi detida pelo departamento de imigração, onde a questionaram sobre se teria consumido álcool.

Holman foi então presa, juntamente com a sua filha de quatro anos, e privada de água e comida. Ficaram retidas durante três dias por oficiais da imigração, que afirmava que os seus vistos eram inválidos e que deviam voltar a Londres imediatamente.

A mulher relata ainda as "aterradoras" condições de como foi tratada. "A minha menina tinha de ir à casa de banho no chão da cela. Eu nunca a ouvi chorar da forma como ela chorou naquela prisão", afirmou Holman em comunicado.

Após dois dias de pânico, Gary, o marido de Ellie, voou até ao Dubai para saber o que se passava. A mulher e a filha foram libertadas sob fiança e foi-lhe comunicado que o seu passaporte continuaria confiscado até ao caso ser concluído. Por isso, ainda não conseguiu sair do Dubai. Holman poderá agora ter de esperar até um ano para voltar a casa.