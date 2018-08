Um jovem indiano de nove anos e a sua família vão poder ficar no Reino Unido, depois de o Ministério do Interior ter revisto a decisão de deportá-los. O incrível talento para o xadrez levou a que várias organizações no Reino Unido e membros do parlamento tenham feito campanha para Shreyas Royal ficar.

O visto de permanência no Reino Unido de Jitendra Singh, pai do jovem craque de xadrez, expiraria em Setembro de 2018. Para que o imigrante pudesse permanecer no país teria de renovar a sua permanência, o que significava que tinha de ganhar 130 mil euros ao ano.

No entanto, Jitendra recebeu um e-mail do Ministério do Interior britânico em que se lia: "Falámos com o seu patrão… e concordámos que poderia enviar uma solicitação para prolongar a sua estadia no Reino Unido". "Nós estamos muito felizes e o Sheryas também. Ele pôs-se aos saltos no sofá quando recebeu a notícia. Eu quero agradecer a toda a gente que nos apoiou", disse Jitendra ao The Guardian.

Sheryas vive no Reino Unido desde os três anos e foi aos seis que começou a jogar xadrez, sendo desde cedo visto como um dos maiores prodígios do desporto.

Conhecido por Shrez, o jovem é descrito por Chris Ward, grande mestre de xadrez e ex-campeão britânico, como "o maior prodígio que o país alguma vez viu". Em Agosto de 2017 ficou em quarto lugar no mundial de xadrez juvenil no Brasil e na curta carreira que tem já conquistou vários prémios.

Assim, a notícia de que Shrez ficaria no país foi também muito bem recebida pela Federação Inglesa de Xadrez, que lutou para que deixassem o rapaz ficar. O presidente desta federação Dominic Lawson disse: "Nós estamos encantados por o governo ter reconhecido o talento excepcional de Shreyas Royal. Nós também estamos gratos que o ministro da Administração Interna Sajid Javid tenha revisto pessoalmente a decisão original do departamento de imigração".

Os pais do rapaz, Jitendra e Anju Singh, foram viver para Londres, Inglaterra, em 2012.

O apoio para que Sheryas ficasse também veio de políticos: Rachel Reeves, do Partido Trabalhista e antiga campeã júnior de xadrez, e Matthew Pennycook, membro do parlamento de Greenwich e Woolwich onde a família de imigrantes vive, pediram aos membros do parlamento nacional para não deportarem o rapaz e a sua família.