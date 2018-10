Garrafa de Romanee Conti data de 1945. Fazia parte da colecção pessoal de Robert Drouhin.

A leiloeira Sotheby’s, de Nova Iorque, vendeu a garrafa de vinho mais cara de sempre. No dia 13, uma garrafa de Romanee Conti datada de 1945, cujo valor de licitação eram €27.669, acabou por ser arrebatada por um preço 17 vezes superior: €482.490.



Fazia parte da colecção pessoal de Robert Drouhin, que geriu a produção da Maison Joseph Drouhin entre 1957 e 2003. O vinho é um dos melhores da Borgonha.



Antes, o título de vinho mais caro do mundo era do espanhol AurumRed. A garrafa vendida fora criada pelo artista Alberto Rodríguez Serrano e o seu valor final foi de €340 mil.



A Romanee Conti pertence a uma série de 600 garrafas que foram produzidas em 1945, antes de as videiras terem sido arrancadas e replantadas de novo. A produtora lança ao mercado entre 5 mil e 6 mil garrafas anuais.