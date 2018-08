Um homem de 29 anos terá alegadamente roubado um avião sem passageiros no Aeroporto Internacional de Seattle, despenhando-se 90 minutos depois, às 21h30 em Seattle (5h30 em Lisboa), perto de a Ketron Island, a cerca de 40 km do aeroporto. O avião foi perseguido por um ou dos caças F-15 norte-americanos e o diálogo entre o mecânico e o controlador de voo já foi revelado pelo Seattle Times.

O mecânico não sobreviveu ao acidente. Ainda não são conhecidas as suas motivações para roubar um avião, mas as autoridades norte-americanas acreditam ter-se tratado de um suicídio, de acordo com a Associated Press (AP).





#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk — Fox26 News (@KMPHFOX26) 11 de agosto de 2018





A situação foi testemunhada e gravada por várias pessoas. Os vídeos mostram um Bombardier Q400 da Horizon Air (do grupo Alaska Airlines), com 76 lugares vazios, a ser perseguidos pelos caças antes de se despenhar.

O mecânico, segundo as autoridades policiais de Pierce County, não tinha provavelmente conhecimentos suficientes para pilotar o avião e "estava a fazer acrobacias no ar". O xerife da região também já deu a confirmação de que não se tratou de um acto terrorista.





Stolen horizon airplane crashed into Ketron island. Preliminary info is that a mechanic from unknown airlines stole plane. Was doing stunts in air or lack of flying skills caused crash into Island — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) 11 de agosto de 2018





O Seattle Times divulgou excertos do diálogo mantido entre o mecânico e o controlador de voo. No áudio, o homem mostrou-se preocupado com o nível de combustível, uma vez que consumiu mais do que pensava com a descolagem do avião, tendo sido acalmado pelo controlador de voo que o informou da existência de "uma pista à direita daí a uma milha", referindo-se à base militar Lewis-McChord. "Isto é provavelmente prisão perpétua, ah?", comentou o mecânico pouco depois, revelando preocupações com as consequências legais do seu acto.

O aeroporto e os voos estiveram suspensos durante algum tempo, mas as actividades normais já foram retomadas.

More video of the stolen Q400 as it flew around the Seattle area. pic.twitter.com/Mzpuo4lvC2 — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 11 de agosto de 2018