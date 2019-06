Mulher desaparecida há 10 meses é encontrada enterrada no jardim do ex-namorado

Em agosto de 2018, Jaume Badiella comunicou o desaparecimento da sua antiga companheira, Mònica Borràs, que saíra de casa no seguimento de uma discussão e não voltara a aparecer. Agora, quase um ano depois, a Polícia da Catalunha descobriu o cadáver da mulher de 49 anos no quintal do namorado, na cidade de Terrassa. Homem, de 54 anos, foi detido pelas suspeitas de envolvimento no desaparecimento da mulher.

Desde 7 de agosto do ano passado que não existiam quaisquer vestígios da mulher. De acordo com os depoimentos e entrevistas de Jaume, ele e Mònica haviam discutido e esta saiu de casa. No entanto, as autoridades sempre suspeitaram do homem, pois as câmaras nas proximidades da habitação onde ambos moravam – ainda que já não estivessem juntos – não identificaram a mulher a sair da habitação.