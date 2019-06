Assim que o anúncio foi feito gerou-se uma polémica por parte dos pais em torno do assunto. Ao meio de comunicação La Sexta, vários pais explicaram que esta imposição da escola se prende com o objetivo de iniciar um projeto novo.



"One to One" é o nome do projeto que exige às crianças o uso de um iPad personalizado.



O colégio quer assim que os pais adiram à marca Apple e comprem o iPad para os filhos, tendo em conta que esta marca é a melhor opção "pelo software e a duração real da bateria durante toda a jornada escolar", pode ler-se no jornal espanhol.



"Há um grande custo e riscos para a saúde. Pode prejudicar a vista e criar um vício", disse um pai ao El Boletin, mostrando o seu desagrado.



Naquela cidade espanhola, de acordo com fonte do Conselho de Educação da Comunidade de Madrid, são as próprias escolas a explicar os projetos educativos que idealizam, porque têm autonomia para a planificação anual.



Quando os pais não estão de acordo com algum projeto, a solução passa, segundo a mesma fonte, por mudar os filhos de escola.



Contactado pelos meios de comunicação sociais espanhóis, o colégio não quis prestar declarações relativamente a este assunto.

