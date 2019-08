Her name is Victoria Cunningham. She has no passport with her. If you see her please tell her that her family just want her home safe and sound. https://t.co/2IK9FIKcU4 — John Whaite (@John_Whaite) August 5, 2019

O vencedor do programa de televisão 'British Bake Off' no Reino Unido, John Whaite, pediu ajuda nas redes sociais com o objetivo de encontrar a irmã "desaparecida no aeroporto de Faro".Aos seus seguidores no Twitter, John Whaite disse que Victoria Cunningham desapareceu e que sofre de problemas de saúde relacionados com depressão."Por favor, retweetem. A minha irmã desapareceu no aeroporto de Faro. Estamos todos preocupados com o bem-estar dela", escreveu John, explicando que as autoridades do Reino Unido estão também a tentar encontrá-la."Somos muito gratos pela vossa ajuda. Só rezo para que possamos levá-la de volta para casa", disse.John Whaite trabalha agora como chef e apresentador de televisão, tendo já lançado vários livros de culinária.