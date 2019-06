O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, e o ministro do Ambiente, Michael Gove, qualificaram-se hoje para a quinta volta da eleição interna no partido Conservador para suceder a Theresa May, além de Boris Johnson.

Segundo os resultados hoje revelados pelo comité 1922, que organiza a eleição, o ministro do Interior, Sajid Javid, foi o eliminado nesta ronda de votações, ao recolher apenas 34 votos.