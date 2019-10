Foi enterrado vivo depois marcar encontro online

A Guardia Civil deteve esta semana duas pessoas pelo assassinato de um informático cujo cadáver foi encontrado numa povoação perto de Saragoça . O homem, um marroquino de 35 anos, e a mulher, uma venezuelana de 35, são suspeitos de terem enterrado vivo o homem - que tinha combinado encontrar-se com a mulher através da aplicação de encontros Badoo.A investigação apurou que os suspeitos dedicavam-se profissionalmente a enganar homens com este esquema para depois os assaltarem, escreve o El Mundo. A vítima, um cidadão do município espanhol Guecho, tinha 54 anos.O casal retirou dinheiro da conta da vítima e pôs o seu carro à venda num site. Os suspeitos realizaram este esquema em pelo menos três ocasiões - mas, nos casos anteriores, deixaram as vítimas abandonadas em paragens de autocarro isoladas.

O desaparecimento de José Luis Delgado foi denunciado pela família a 9 de setembro. O cadáver do homem foi encontrado na passada sexta-feira, 27 de setembro. A autópsia revelou a vítima tinha terra nos pulmões, comprovando as suspeitas de que tinha sido enterrado vivo.