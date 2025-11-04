Morreu trabalhador preso durante 11 horas na torre que desabou em Roma

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Os bombeiros conseguiram, na noite de segunda-feira, resgatar o trabalhador que tinha ficado preso nos escombros da torre medieval que desabou parcialmente durante obras de restauro na segunda-feira. No entanto, a alegria do resgate durou pouco porque o homem não resistiu ao trauma e morreu pouco depois.



“Em meu nome e em nome do governo, expresso profunda tristeza e condolências”, afirmou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, num comunicado divulgado já nas primeiras horas desta terça-feira que confirmava a morte do trabalhador. “Estamos ao lado da sua família e colegas neste momento de sofrimento indescritível”, referiu ainda.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia identificou o homem como sendo Octav Stroici e agradeceu aos socorristas pela determinação demonstrada durante as onze horas que foram necessárias até que fosse possível fazer o resgate. Outro romeno foi retirado com sucesso e está fora de perigo depois de ontem ter sido avançado que estava gravemente ferido.

Ainda ao início da tarde de segunda-feira, os bombeiros tentaram utilizar uma janela que se encontrava no primeiro andar para se aproximarem do trabalhador preso, mas foram obrigados a recuar devido a um segundo desabamento. Uma outra tentativa também teve de ser abortada e já ao cair da noite os bombeiros utilizaram um guindaste e tubos gigantes para sugar os escombros da janela no segundo andar, permitindo que um trio de socorristas conseguisse colocar o trabalhador preso numa escada telescópica aérea antes de o transportar para a ambulância.

“A operação demorou muito tempo porque, cada vez que uma parte do corpo era libertada, surgia mais entulho que a cobria”, referiu Lamberto Giannini, presidente da Câmara de Roma, aos jornalistas. Anteriormente o presidente da câmara tinha avançado que o trabalhador estava a conversar com os socorristas que tentavam chegar até si e a utilizar uma máscara de oxigénio.

Além de Octav Stroici e do trabalhador que está hospitalizado, outros três foram resgatados ilesos.

A Torre dei Conti foi construída no século XIII pelo papa Inocêncio III como residência para a sua família. O edifício ficou danificado por um terremoto em 1349 e sofreu desabamentos no século XVII.

