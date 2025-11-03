Sábado – Pense por si

Torre medieval desaba parcialmente em Roma e fere gravemente um trabalhador

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 16:02
Centenas de turistas assistiram ao desabamento, por volta do meio-dia, e quando os bombeiros tentavam socorrer os trabalhadores outra parte da estrutura cedeu.

Uma torre medieval no coração da capital italiana, perto das famosas ruínas do Fórum Romano, desabou parcialmente na segunda-feira durante obras de restauro. O incidente deixou um trabalhador gravemente ferido e outro preso nos escombros.  

O momento em que parte de torre medieval desaba em Roma

Centenas de turistas assistiram ao desabamento, por volta do meio-dia, e aos bombeiros a utilizarem uma escada móvel para chegarem ao andar superior da Torre dei Conti para resgatar o trabalhador que permanecia preso. Durante a tentativa de resgate outra parte da estrutura desabou parcialmente, levantando uma nuvem de destroços e forçando os bombeiros a recuar rapidamente.  

O porta-voz dos bombeiros, Luca Cari, confirmou que o trabalhador ainda se encontra preso dentro da torre horas depois do primeiro desabamento e acrescentou que outro tinha sido resgatado e estava a receber tratamento. Outros três trabalhadores foram resgatados ilesos.

