Morreu o maquinista do comboio que colidiu com muro em Barcelona. Há pelo menos 20 feridos

Entre os feridos contam-se "entre quatro ou seis" com gravidade, indica o presidente da Câmara de Gelida, Lluís Valls.

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas depois de um comboio descarrilar e colidir com um muro de contenção, perto da cidade de Gelida, em Barcelona, na Catalunha, esta terça-feira, adiantou a Proteção Civil da Catalunha à agência Efe. O maquinista do comboio morreu, indica o El País.

O mesmo jornal refere que o comboio viajava entre Manresa e Sant Vicenç de Calders e que o muro desabou sobre as linhas do comboio. "Podemos afirmar que há entre quatro e seis pessoas gravemente feridas e as restantes com ferimentos ligeiros”, explicou o presidente da Câmara de Gelida, Lluís Valls.

O alerta foi dado às 21h02.

Para o local foram enviadas cerca de 15 ambulâncias e 11 equipas de bombeiros, referiram fontes dos Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha). A circulação na linha está interrompida.

As primeiras hipóteses para as causas do acidente indicam que as chuvas fortes que se fizeram sentir na Catalunha nos últimos dias podem ter afetado a estabilidade do muro.

Em atualização