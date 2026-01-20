"Por sorte estou vivo": o testemunho do português vítima do desastre ferroviário em Espanha

Santiago Salvador sobreviveu apenas com algumas fraturas. Nas redes sociais, partilhou "o inferno" que viveu.

Um dos portugueses a bordo do comboio da Renfe envolvido no trágico acidente do último domingo em Espanha deu a cara. Numa publicação nas redes sociais, Santiago Salvador relatou a sua experiência do acidente, que matou 41 pessoas, descrevendo o "inferno" que viveu.



Santiago Salvador relata experiência no desastre ferroviário em Espanha

"Estava com a minha namorada e comecei a voar pela carroça, parecia que estava num carrossel", conta o jovem, que sofreu ferimentos ligeiros, fraturando a tíbia e o perónio. "Por sorte estou vivo", diz no vídeo publicado na sua página de Instagram.

O português descreveu ainda o que viu nos momentos da tragédia. "Foi uma força divina, um milagre estar vivo. Foi um momento onde vi muita morte, muitos mortos".

Santiago Salvador termina a mensagem lembrando aos seus seguidores que "a vida é curta" e que se deve aproveitar. "Num dia estamos aqui, no outro estamos no céu. Não foi a minha vez", afirma.

O acidente, uma colisão entre dois comboios, matou até ao momento mais de quatro dezenas de pessoas e fez centenas de feridos. As autoridades estão a investigar as causas do acidente, havendo já possíveis hipóteses em cima da mesa. Enquanto isso, em toda a Espanha, foram decretados três dias de luto nacional.