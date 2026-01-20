Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 19:18

“Partiu-me o coração”: o relato de duas moradoras de Adamuz que ajudaram feridos do acidente ferroviário em Espanha

Duas mulheres residentes em Adamuz, que trabalham numa casa de repouso, disseram que ajudaram vários passageiros que ficaram feridos após a colisão entre os dois comboios.

