20 de janeiro de 2026 às 13:40

Equipas de resgate continuam a procurar desaparecidos após desastre ferroviário em Espanha

Descarrilamento e colisão entre dois comboios de alta velocidade em Córdova já fez 41 mortos. Durante a madrugada desta terça-feira, as equipas de resgate encontraram mais um corpo num dos vagões destruídos, aumentando o número de mortos de 40 para 41. Centenas de pessoas ficaram feridas e 39 continuam hospitalizadas.

