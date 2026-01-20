Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 18:27

Reis de Espanha visitam local do acidente de comboios em Córdoba 

O Rei Felipe VI e a Rainha Letizia visitaram, esta terça-feira, o local onde se deu o acidente entre dois comboios, em Córdova, Espanha, que resultou na morte de pelo menos 41 pessoas.

