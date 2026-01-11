Morreu Erich von Däniken, criador da arqueologia alienígena e apresentador do programa "Alienígenas"

Von Däniken ganhou destaque com a publicação do seu primeiro livro, “Eram os Deus Astronautas?”, no qual afirmava que os maias e os antigos egípcios receberam uma visita de astronautas alienígenas para conseguirem construir as pirâmides de Gizé.

Erich von Däniken, arqueólogo suíço e autor de vários best-sellers sobre as origens extraterrestres, morreu este sábado aos 90 anos.



Erich von Däniken, escritor famoso, morre aos 90 anos. AP

Os representantes do escritor anunciaram através do seu site este domingo que tinha falecido num hospital na Suíça, sem adiantar as causas. Segundo a agência norte-americana Associated Press, a sua filha Cornelia confirmou a informação à agência suíça SDA.

Von Däniken ganhou destaque em 1968 com a publicação do seu primeiro livro, “Eram os Deuses Astronautas?”, no qual afirmava que os maias e os antigos egípcios receberam uma visita de astronautas alienígenas que lhes ensinaram uma tecnologia avançada para que conseguissem construir as pirâmides de Gizé.

Nascido em 1935 no norte da Suíça e filho de um fabricante de roupas, von Däniken virou-se contra o catolicismo rigoroso imposto pelo pai e os padres que o instruíram enquanto estudou em regime de internato, o que fez com que desenvolvesse as suas próprias interpretações bíblicas sobre as origens da vida.

Depois de deixar a escola em 1954, o jovem trabalhou como empregado de mesa durante vários anos, e durante esse período foi acusado de fraude tendo cumprido pequenas penas de prisão. Dez anos mais tarde foi nomeado gerente de um hotel na cidade de Davos e começou a escrever o seu primeiro livro.

No entanto, o sucesso da sua primeira publicação foi seguido de acusações de evasão fiscal e irregularidades financeiras, pelas quais teve de cumprir uma pena de prisão novamente. Quando saiu da prisão escreveu o seu segundo livro "Eram os Deuses Astronautas??", permitindo dedicar-se à sua paixão pelo paranormal e viajar pelo mundo em busca de novos mistérios.

Erich von Däniken deixa a sua esposa de 65 anos, Elisabeth Skaja, a sua filha Cornelia e dois netos.