A Assembleia Nacional francesa rejeitou nesta quinta-feira a moção de censura das esquerdas contra o governo de Édouard Philippe, pela gestão da crise dos 'coletes amarelos', votada apenas por 70 deputados. Com esta moção, os três grupos de esquerda -- Socialistas, França Insubmissa e Comunistas -- queriam fazer ouvir os "gritos do povo" lançados pelos "coletes amarelos" e condenar "a política social e fiscal injusta levada a cabo há 18 meses" pelo governo.

A apresentação da moção ocorreu na terça-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro, Édouard Philippe, defendeu na Assembleia nacional as medidas decididas pelo Presidente. Entre estas medidas, inclui-se um aumento em 100 euros do salário mínimo (atualmente 1.498 euros ilíquidos), anulação do aumento dos impostos sobre as reformas inferiores a 2.000 euros ou a decisão de não tributar as horas extraordinárias.

Para derrubar o Governo do Presidente Emmanuel Macron, a moção tinha de conseguir uma maioria, o que seria quase impossível, dado o total de deputados dos partidos proponentes (62 eleitos no total) em relação aos 577 deputados que formam a Assembleia.

Entretanto, o Governo francês apelou hoje aos "coletes amarelos" para que não se manifestem no sábado para que as forças policiais possam concentrar os seus esforços na busca por Cherif Chekatt, o alegado autor do atentado ao mercado de Natal em Estrasburgo. "Neste momento, decidimos não proibir as manifestações", disse o porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux, ao canal CNews.