Moçambique: Helicóptero da Força Aérea despenha-se na província de Cabo Delgado

Um helicóptero da Força Aérea de Moçambique despenhou-se este domingo durante uma operação de logística na província de Cabo Delgado, norte do país, sem deixar vítimas mortais, disse fonte do comando-geral da polícia moçambicana.

O acidente, registado por volta das 15:00 (menos uma hora em Lisboa), ocorreu no distrito de Mueda, quando o helicóptero cumpria mais uma operação de logística das Forças Armadas de Moçambique, disse o chefe da repartição de informação do comando-geral da polícia moçambicana, Cláudio Langa, durante uma conferência de imprensa ao início da noite.

Segundo Langa, não houve vítimas mortais, tendo os ocupantes (ainda em número desconhecido) sofrido ferimentos ligeiros.

"Preliminarmente, tudo indica que se tratou de uma falha mecânica, mas uma equipa de peritos da Força Aérea foi destacada para o terreno para investigar as reais causas do acidente", declarou Cláudio Langa.

Em Cabo Delgado, as Forças Armadas de Moçambique, em conjunto com outras forças governamentais, realizam operações para combater grupos desconhecidos que têm estado a protagonizar ataques na província desde 2017.

O acidente ocorreu num dia em que o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, termina uma visita de trabalho na província de Cabo Delgado, onde orientou as Forças Armadas a continuarem com operações para proteger as populações.

"As Forças de Defesa e Segurança estão no terreno para defender as populações. As últimas operações que foram feitas mostram que eles [grupos armados desconhecidos] estão numa aflição", declarou Filipe Nyusi.

Desde outubro de 2017, os ataques de grupos armados não identificados em Cabo Delgado, que tiveram origem em mesquitas, já provocaram, pelo menos, 150 mortos.