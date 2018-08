O ministro francês da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, anunciou esta terça-feira a demissão do cargo, uma decisão tomada sem ter sido comunicada ao presidente, Emmanuel Macron, ou ao primeiro-ministro, Edouard Philippe.

"Eu tomo a decisão de deixar o Governo", disse durante uma entrevista à rádio France Inter, após confidenciar que se sentia "sozinho" e "desiludido" no executivo face à gestão dos dossiês ambientais.

"Vou tomar a decisão mais difícil da minha vida, não quero mais mentir para mim mesmo, não quero dar a ilusão de que a minha presença no Governo significa que estamos à altura do desafio", acrescentou.

Nicolas Hulot, que tomou sua decisão na noite de segunda-feira, não avisou nem o Presidente, Emmanuel Macron, nem o primeiro-ministro, Philippe Édouard.

"Eu sei que não é muito formal", admitiu, explicando que receava que o tentassem dissuadir de renunciar ao cargo, "mais uma vez".

O porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux, lamentou a saída do ministro e elogiou o trabalho realizado por Nicolas Hulot, mas sublinhou a falta de cortesia para com o Presidente Emmanuel Macron.