O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico anunciou, esta quarta-feira, a intenção de Angola aderir à Commonwealth, a comunidade de países de língua inglesa. Através da rede social Twitter, Boris Johnson escreveu: "Esplêndido que Angola queira juntar-se à família da Commonwealth".





Splendid that Angola wants to join the Commonwealth family. V much welcome President Lourenço’s commitment to long-term reform, tackling corruption and improving human rights. Hope to welcome him to UK soon.