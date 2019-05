A cidade da Beira foi a mais afetada pela passagem em março do ciclone Idai, que matou 603 pessoas.

O Ministério da Saúde de Moçambique iniciou na segunda-feira uma campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo na cidade da Beira, província de Sofala, centro do país, que vai abranger 83.553 crianças, noticiou hoje a imprensa local.



O administrador da Beira, João Oliveira, citado hoje pelo jornal Notícias, o maior diário moçambicano, declarou que a campanha vai incluir também a vacinação de 371.365 crianças contra a filaríase linfática.



A operação levou à criação de brigadas móveis que vão sensibilizar as populações a aderirem à campanha.



A campanha de imunização contra aquelas doenças será realizada nos centros de saúde e em postos montados em escolas, mercados e igrejas.



Cerca de duas semanas após o Idai, o norte do país foi atingido pelo ciclone Kenneth, que matou 43 pessoas.