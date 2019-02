Militares venezuelanos bloquearam, esta terça-feira, uma ponte na fronteira com a Colômbia que se destinava à recepção de ajuda humanitária internacional. O acesso à ponte de Tienditas, que liga as localidades de Cucuta (Colômbia) e Urena (Venezuela), está bloqueado por um camião-cisterna e um grande contentor, de acordo com uma equipa da agência de notícias France-Presse (AFP).

"Efetivos do exército bloquearam a passagem" na tarde de terça-feira, afirmou Franklin Duarte, deputado do estado fronteiriço de Tachira.