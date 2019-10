Milhares de pessoas marcharam, este domingo, em Berlim, na Alemanha , em protesto contra o antissemitismo, na sequência de um ataque perpetrado na quarta-feira contra uma sinagoga na cidade alemã de Halle Esta ação foi organizada pelo grupo que luta pelos direitos civis Unteilbar (Indivisível), sob o lema 'Nós estamos unidos', e juntou cerca de 10 mil pessoas na capital alemã, segundo noticia a agência Associated Press (AP).Os manifestantes marcharam com bandeiras de Israel e com cartazes que continham palavras de ordem como "Nenhum nazi" ou "O terror da extrema-direita ameaça a nossa sociedade".Já no sábado se tinham registado ações semelhantes nas cidades de Hamburgo e Marburgo.Muitos alemães ficaram em choque, depois de na quarta-feira duas pessoas terem sido assassinadas na sequência de um tiroteio à porta de uma sinagoga na cidade de Halle, na região Oriental da Alemanha.O ataque, que ocorreu no dia sagrado para os judeus (Yom Kipur), causou também dois feridos graves.O suspeito deste tiroteio é um alemão de 27 anos, que está acusado de dois homicídios e de nove tentativas de homicídio.