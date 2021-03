Miami Beach aplica recolher obrigatório após caos com turistas

Em Miami Beach, Estados Unidos, as autoridades tiveram que impor um recolher obrigatório a partir de dia 20 de março, devido às pessoas que foram lá passar as férias da primavera. Seguindo a nova ordem, a polícia vai bloquear o bairro de Art Deco em South Beach a partir das 20 horas. Todos os negócios na zona terão que fechar.





Desde o início do recolher obrigatório, foram detidas 12 pessoas, pelo menos.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Miami Beach Estados Unidos Deco Art South Beach caos turistas pandemia coronavirus covid-19 Artigo Anterior Próximo Artigo

A decisão foi anunciada pelo autarca Raul Aguila. O recolher obrigatório mantém-se até às seis da manhã e obriga os turistas a ficarem dentro dos hotéis. Poderá manter-se em vigor até 12 de abril.Centenas de pessoas têm-se juntado em Miami Beach, tendo destruído restaurantes e criando ajuntamentos sem utilização de máscaras ou distanciamento social face à pandemia de covid-19. A polícia tem tido dificuldades em controlar os ajuntamentos.Também foi proibido o consumo de álcool na praia, bem como a sua venda a partir das 22 horas.Dan Gelber, o presidente da Câmara de Miami Beach, teve que declarar estado de emergência devido aos turistas que "invadiram a cidade e se tornaram indisciplinados nos últimos dias", segundo a CNN. "Muitos vêm, na verdade, sem a intenção de seguir as regras, e o resultado tem sido um nível de caos e desordem que é mais do que podemos suportar."Aos turistas que se encontram no local, foi enviada uma mensagem de texto a exigir o cumprimento das regras: "As férias da primavera em Miami Beach podem ser um grande ritual de passagem, mas só se planearem seguir as regras. Caso não o façam, mais vale ficarem em casa e pouparem o dinheiro das custas legais."No estado da Flórida, não foi aplicado o uso obrigatório de máscaras nem a limitação de capacidade em lojas e restaurantes.