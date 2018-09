A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou, este domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a tentação de "destruir" o multilateralismo, incluindo as Nações Unidas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou, este domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a tentação de "destruir" o multilateralismo, incluindo as Nações Unidas.



"A Organização das Nações Unidas foi fundada sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial e, é claro, está longe de ser perfeita", disse Merkel durante uma campanha para as eleições legislativas regionais na Baviera.



"Mas destruir algo sem desenvolver algo novo é extremamente perigoso e pode destruir a ordem actual que garante a paz, mais rápido do que pensamos", alertou a chanceler alemã, insistindo que o multilateralismo é a solução para todos os problemas.



"O actual presidente dos Estados Unidos diz que o multilateralismo não é a resposta para os problemas e acredita que há apenas situações com um vencedor, o contrário de mim", acrescentou.



"Isso coloca em questão os sistemas multilaterais (…), a capacidade das Nações Unidas para funcionar", disse ainda.



Antes da Assembleia Geral da ONU, Donald Trump elogiou na terça-feira a "soberania" e denunciou "a ideologia do globalismo".