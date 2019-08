Mercedes usa sensores de localização para recuperar carros com pagamento em atraso

A marca alemã Mercedes-Benz admitiu que os seus carros no Reino Unido estão equipados com um sensor secreto que diz a localização exata de um veículo. Os sensores são instalados na maioria dos veículos novos na Europa e utilizados em caso de acidente. Mas, a marca ativou os localizadores para ajudar a encontrar e recuperar carros de clientes com pagamentos em atraso.

Os condutores concordaram com o uso dos sensores quando assinaram os acordos de financiamento da marca e só são tomadas medidas para localizar um automóvel se as condições do contrato forem violadas pelos clientes, explica a porta-voz da Mercedes ao canal norte-americano CNN.

O jornal britânico The Sun foi o primeiro a desencadear o debate da privacidade sobre o uso de sensores de localização. David Davis, um ex-ministro britânico, questionou o uso dos sensores e disse à CNN que pediu ao governo para investigar o assunto.

"Permitir que as empresas rastreiem os seus clientes é mais uma ameaça à nossa privacidade", defendeu a diretora de políticas e campanhas da organização de direitos humanos Liberty, Hannah Couchman. E acrescenta: "Há também o risco que esta informação possa ser explorada ou pirateada".

O eCall é um dispositivo que pode transmitir dados, incluindo a localização do veículo, aos serviços de emergência em caso de colisão. Este dispositivo foi instalado em todos os carros e carrinhas produzidos na União Europeia desde março de 2018.

O Parlamento Europeu estipulou que os sensores iam dar aos serviços de emergência "apenas dados mínimos básicos, tais como o tipo de veículo, o combustível utilizado, a hora do acidente, a localização exata e o número de passageiros" e que o sistema permaneceria inativo até à ocorrência de um acidente.

De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, as marcas BMW, Jaguar, Land Rover e Volkswagen confirmaram que não realizam atividades de localização semelhantes.