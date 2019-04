Menina de quatro anos mantém irmão bebé vivo após crime

Uma menina de quatro anos conseguiu manter-se a ela e ao irmão bebé vivos durante três dias depois do crime que vitimou os seus pais. Tudo aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos.

"O nosso pequeno anjo conseguiu manter-se a ela e ao irmão vivos", contou Maureen Ryan, capitã da polícia, em conferência de imprensa. "O bebé é um milagre, e a menina é uma heroína. Uma absoluta heroína."

As duas crianças ficaram presas em casa durante três dias. O pai é suspeito de ter matado a mãe e disparado sobre si próprio.

A 21 de abril, Olivia e James Robinson, vizinhos das crianças, encontraram-nas e chamaram a polícia. Porém, os agentes não viram nada de suspeito – não se sabe se chegaram a entrar na casa. Por não ficar descansado, James Robinson entrou na casa tendo encontrado a menina no andar de baixo, e o bebé no piso superior.

"Ela estava em más condições porque cheirava muito a urina. E um olhar distante. Estava muito, muito quieta", recorda Olivia Robinson. James também recordou o momento em que viu a menina: "Penso que ela podia ter dito que os pais estavam a dormir, mas disse-me que estavam magoados e no andar de cima."

Outro vizinho ficou com as crianças até as autoridades voltarem. "Ela ouviu a mãe chorar. E depois partiu-nos o coração quando nos disse que viu que ‘a mãe está estragada’", afirmou.