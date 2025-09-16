Espanha confirma retirada da Eurovisão caso Israel participe no festival em 2026

O conselho de administração da RTVE aprovou na manhã desta terça-feira a retirada de Espanha da Eurovisão caso Israel participe no festival, que em 2026 terá lugar em Viena, Áustria. Esta proposta foi apresentada pelo próprio presidente da RTVE, José Pablo López, e aprovada esta terça-feira com 10 votos a favor, quatro contra e uma abstenção.

Com esta decisão, Espanha converte-se, assim, no primeiro país do grupo "Big Five" - os cinco países que mais financiam a União Europeia de Radiofusão (UER) e que inclui Alemanha, França e Reino Unido - que poderá não participar no festival. Caso este cenário se verifique, a sua retirada poderia desencadear uma crise para o festival de música, escreve o jornal El País.

Também os Países Baixos, a Irlanda, a Islândia e a Eslovénia já haviam assegurado nas últimas semanas que não partilharão do mesmo palco com Israel, que ainda esta terça-feira lançou uma nova ofensiva na Faixa de Gaza. A estes quatro países junta-se, então, Espanha.

A RTVE também já tinha assumido estar contra a participação de Israel no festival da Eurovisão em diversas ocasiões. Em maio de 2025 chegou a enviar uma carta à União Europeia de Radiofusão (UER) a solicitar a abertura de um debate interno sobre Israel continuar como participante. Ao mesmo tempo, pediu que se refletisse sobre o sistema de televoto, que no ano passado deu pontuação máxima a Israel.