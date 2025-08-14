Melania Trump ameaça Hunter Biden com processo por comentários sobre Epstein

Primeira dama dos EUA ameaça com um pedido de mil milhões de dólares. Filho do ex-presidente alegou que foi Epstein quem apresentou Melania a Trump.

A primeira dama dos EUA, Melania Trump, ameaçou processar Hunter Biden, filho do ex-presidente norte-americano em mais de mil milhões de dólares. Em causa declarações numa entrevista em que o filho de Joe Biden afirmou ter sido Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual, a apresentar Melania a Trump.



Melania e Donald Trump começaram a surgir juntos em eventos em 1999 AP Photo/Tony Gutierrez

O advogado de Melania Trump, Alejandro Brito, escreveu uma carta a Biden onde refere que as declarações são falsas, difamatórias e "extremamente obscenas". As declarações de Hunter acabaram a ser difundidas em vários meios de comunicação e redes sociais, tendo causado na primeira dama "prejuízos financeiros e reputacionais avassaladores", segundo a carta, citada pela Associated Press. Nesse documento, divulgado inicialmente pelo site da Fox News refere ainda que pode enfrentar um processo de "mais de mil milhões de dólares em danos".

Na carta, o advogado de Melania pede que Hunter Biden se retrate e peça desculpas pelos comentários feitos. Durante a entrevista, o filho de Joe Biden criticou as elites do Partido Democrata por terem voltado as costas ao pai antes de ele ter desistido da corrida presidencial de 2024, também afirmou que Melania e Trump se conheceram através do empresário caído em desgraça e que se suicidou na prisão, em 2019.

"Epstein apresentou Melania a Trump. As ligações são tão vastas e profundas." Biden atribuiu esta informação a Michael Wolff, a quem Trump chamou em junho "repórter de terceira categoria" e acusou de inventar histórias para vender livros.

Ao ameaçar com um processo judicial por difamação, Melania segue a estratégia do marido que tem usado estes processos para chegar a acordo com muitos dos seus críticos. O casal sempre referiu que foi apresentado por Paolo Zampolli, um agente de modelos, numa festa da Semana da Moda de Nova Iorque, em 1998. O casamento viria a acontecer em 2005.

Donald Trump e Epstein eram amigos, mas os dois parecem ter-se afastado no início da década de 2000 porque o financeiro roubou funcionários do spa de Trump em Mar-a-Lago,na Flórida. Não existem provas de que tenha sido Epstein a apresentar o casal presidencial.

O presidente norte-americano tem estado sobre pressão para divulgar os ficheiros sobre a investigação ao caso Jeffrey Epstein. Era uma processa da campanha eleitoral, mas agora o republicano parece ter mudado de ideias o que tem levantado suspeitas sobre se o seu nome aparece ou não ligado às festas onde há suspeitas de ter havido tráfico sexual de menores.