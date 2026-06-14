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Dois helicópteros colidem e caem no Rio de Janeiro. Há pelo menos seis mortos

Luana Augusto
Luana Augusto 15:15
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Operações de socorro estão em curso.

Pelo menos seis pessoas morreram, este domingo, depois de dois helicópteros terem colidido no ar e caído no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a revista Veja, todas as vítimas eram tripulantes.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Pixabay

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 8h59 (12h59 de Lisboa), estando ainda as operações de socorro em curso.

Os helicópteros caíram num estacionamento da BYD, provocando assim um grande incêndio que destruiu pelo menos 20 carros. Várias equipas de socorro, num total de 45 militares acompanhados por 15 viaturas, foram imediatamente mobilizados para o local. As chamas entretanto já foram controladas.

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