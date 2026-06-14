Dois helicópteros colidem e caem no Rio de Janeiro. Há pelo menos seis mortos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pelo menos seis pessoas morreram, este domingo, depois de dois helicópteros terem colidido no ar e caído no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a revista Veja, todas as vítimas eram tripulantes.



Rio de Janeiro Pixabay

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 8h59 (12h59 de Lisboa), estando ainda as operações de socorro em curso.

Os helicópteros caíram num estacionamento da BYD, provocando assim um grande incêndio que destruiu pelo menos 20 carros. Várias equipas de socorro, num total de 45 militares acompanhados por 15 viaturas, foram imediatamente mobilizados para o local. As chamas entretanto já foram controladas.

?? URGENTE !



Helicóptero caí no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. pic.twitter.com/plAzO2jibW — F?ernando Jr. ?????? (@propriofernando) June 14, 2026

Em atualização