Mediadores do Catar viajam até Teerão para discutir detalhes do acordo de paz

Donald Trump afirmou que o acordo será assinado durante o dia de hoje.

O Irão e os estados Unidos aproximaram-se de um acordo para acabar com a guerra, o presidente norte-americano chegou até a afirmar que o acordo seria assinado durante o dia deste domingo, o que foi negado pelo Irão.



AP Photo/Vahid Salemi

Os mediadores do cataris estão a viajar para Teerão, segundo as informações que dois funcionários regionais partilharam com a Associated Press sob a condição de anonimato. Os funcionários expressaram um otimismo cauteloso de que os Estados Unidos e o Irão estão finalmente a aproximar-se de um acordo capaz de interromper as hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz.

No entanto alguns dos pontos que separam mais as duas partes parecem ficar de fora do acordo. O Irão quer, por exemplo, que o cessar-fogo incluía o fim das hostilidades no Líbano. Desde que os ataques ao Irão, por parte dos Estados Unidos e Israel, começaram, a 28 de fevereiro, que Israel intensificou os ataques ao Hezbollah e agora as autoridades iranianas esperam o cessar-fogo interrompa também estas hostilidades.

Outro dos pontos que não fica resolvido é, na realidade, a maior diferença entre os Estados Unido e o Irão: o nuclear. O acordo não refere o programa nuclear iraniano nem os ativos congelados, apenas oferece um prazo de 60 dias para discussões técnicas sobre esses temas, referiram autoridades paquistaneses envolvidas nas negociações.

É esperado que o acordo, a existir, seja assinado eletronicamente, sem que seja realizada uma cerimónia presencial.