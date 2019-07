Médico suspeito de abusar de pelo menos 95 pacientes menores

Um médico do norte da Áustria é suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos 95 pacientes menores, todos rapazes, anunciou, esta terça-feira, o Ministério Público de Wels, após vários meses de investigação.Segundo o Ministério Público, o médico explicou às suas vítimas, muitas delas com menos de 14 anos, que essas práticas faziam parte de um ato médico, o que lhe permitiu continuar com as suas ações durante vários anos sem ser denunciado.Contudo, foi a denúncia de uma dessas crianças que levou à detenção do médico em janeiro.A revelação do caso levou a uma série de testemunhos, tendo sido identificadas até ao momento 95 alegadas vítimas.De acordo com os investigadores, os factos mais antigos datam do início dos anos 2000.O local e elementos de identificação do médico não foram divulgados a fim de preservar a dignidade das vítimas, no entanto, a imprensa austríaca avançou com a informação de que os factos ocorreram "numa pequena cidade provincial".Os detalhes dos factos incriminados também não foram especificados.O médico, que deve ser julgado no outono, incorre numa pena de até 15 anos de prisão.