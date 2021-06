Media australianos multados por violarem ordem de silêncio no caso do cardeal George Pell

Um tribunal australiano condenou uma dúzia e órgãos de comunicação social a pagar 695 mil euros de multas por terem violado uma ordem de silêncio em relação à condenação do ex-tesoureiro do Vaticano, o cardeal George Pell, num caso de abusos sexuais de menores, depois dessa condenação ter sido anulada.



Os 12 media multados, a maioria da Nine Entertainment Co e Rupert Murdoch's News Corp, consideraram-se culpadas em fevereiro pela quebra da ordem de silêncio. Esta assunção da culpa aconteceu depois do Estado ter decidido retirar todas as queixas contra jornalistas e editores. Repórteres, editores e pivôs de televisão e rádio corriam o risco de serem condenados a penas de prisão.



O juiz do Supremo Tribunal de Victoria, John Dixon, condenou as empresas dizendo que elas "frustraram a ordem de supressão, pois diminuíram seu propósito ou eficácia ao relatar informações contrárias aos termos da ordem judicial".