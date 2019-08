Gosta de peixe? Então vai comer mercúrio devido às alterações climáticas

Se é aconselhado às grávidas que evitem comer sushi e marisco no seu tempo de gestação devido ao mercúrio, as alterações climáticas podem alargar esse alerta, de novo, ao resto da população. O aumento da temperatura da água do mar, em conjunto com a pesca predatória podem atirar os níveis de mercúrio nos peixes para níveis elevadíssimos, diz um estudo.Entre 1995 e 2010, a concentração de mercúrio no Hemisfério do Norte caiu 30% graças a uma apertada regulação, à queda do uso de carvão e à retirada do mercado do uso de produtos com mercúrio. Em 2017, entrou em vigor um tratado internacional para a redução do uso de mercúrio, sendo que Portugal foi um dos países a assinar.Ainda assim, um estudo da Universidade de Harvard, liderado pelas investigadoras Amina Schartup e Elsie Sunderland, mostra que no futuro a tendência não vai ser a diminuíção da concentração de mercúrio no peixe e marisco, mas sim o aumento. A culpa é das alterações climáticas e do excesso de pesca."Mesmo que consigamos manter a emissões de mercúrio a um nível estável, vamos ver um aumento no atum só por causa do aumento da temperatura da água do mar", afirma Amina Schartup em declarações ao The Atlantic . O atum, tal como o bacalhau, o marisco e o peixe-espada, é do peixe mais sensível ao mercúrio devido à sua dieta. Por ser um predador, acaba por acumular todo o mercúrio que as suas presas ingerem."As pessoas não devem ficar horrorizadas depois destes resultados e parar de comer marisco e atum, que são alimentos saudáveis e nutritivos. Queremos apenas mostrar que as alterações climáticas podem ter um impacto direto no que comemos e que isso afeta a nossa saúde, não só apenas o clima", acrescentou Elsie Sunderland.