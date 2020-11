Mohsen Fakhrizadeh, o cientista que lidera o programa nuclear do Irão, foi morto após uma emboscada numa cidade perto de Teerão. O governo iraniano confirmou a morte, revelando que o ataque ocorreu em Absard. Fakhrizadeh foi alvejado mortalmente.De acordo com o jornal The Guardian, quatro pessoas abriram fogo após uma explosão, ouvida por testemunhas. O guarda-costas do cientista também ficou ferido."Durante o conflito entre a sua equipa de segurança e os terroristas, Mohsen Fakhrizadeh foi gravemente ferido e levado para o hospital", confirmou fonte oficial do Ministério da Defesa do Irão. "Infelizmente, a equipa médica não o conseguiu ressuscitar, e há alguns minutos, este gestor e cientista após anos de esforços e luta, alcançou um alto nível de martírio."Em 2018, Mohsen Fakhrizadeh foi identificado como o líder do programa nuclear iraniano por Israel. A sua morte acontece ao mesmo tempo que muitos membros do governo do Irão acreditam que Trump, em conjunto com Israel e a Arábia Saudita, tentará enfraquecer ou antagonizar o país antes da sua saída do cargo de presidente dos EUA.Biden toma posse a 20 de janeiro e já manifestou abertura para amenizar as relações com o Irão.Mohsen Fakhrizadeh terá nascido em 1958 em Qom. Foi vice-ministro da Defesa e brigadeiro-general da Guarda Revolucionária do Irão. É doutorado em engenharia nuclear e deu aulas na Universidade Imã Hussein, no Irão.