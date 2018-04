Para o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, os responsáveis pela rede social foram "demasiados lentos a detectar e responder à interferência da Rússia". "Estamos a trabalhar arduamente para melhorar", afirma o presidente executivo do Facebook, no depoimento que vai dizer ao Congresso americano.O documento que Zuckerberg lerá no Congresso, disponibilizado pelo Comité para a Energia e Comércio norte-americano, foi divulgado em antecipação às duas audições que terá esta semana no Senado e na Câmara dos Representantes. O fundador do Facebook irá abordar dois tópicos polémicos: o caso Cambridge Analytica, em que dezenas de milhões de perfis foram utilizados para condicionar resultados eleitorais, e a interferência russa na eleições americanas de 2016.Como esperado, Zuckerberg irá aproveitar as audições no Congresso para "pedir desculpa". "Está claro que não fizemos o suficiente para evitar que ferramentas nossas fossem usadas também para causar danos. Isso vale para notícias falsas, interferência estrangeira em eleições e discursos de ódio, bem como a protecção da privacidade de dados", escreveu o CEO do Facebook.Além disso, o presidente executivo da rede social confirma que cerca de 80 mil publicações foram feitas na rede social pelo Internet Research Agency (IRA), um grupo russo com alegadas ligações à campanha de Trump, conhecido por publicar notícias falsas na Internet. Este grupo terá pago mais de 100 mil dólares (81 mil euros) para direcionar publicações para determinados públicos na rede social.Segundo o mesmo documento, o Facebook tem aplicado medidas para prevenir casos de abusos em eleições. Em 2017, em França, cerca de 30 mil contas foram banidas, afirma Zuckerberg e, no mesmo ano, a rede social trabalhou com as autoridades eleitorais alemãs para prevenir ameaças."Não basta apenas conectar pessoas, temos que garantir que essas conexões sejam positivas. Não basta só dar voz às pessoas, precisamos garantir que as pessoas não as usem para prejudicar as outras ou divulgar informações erradas. Não é o suficiente dar às pessoas o controle de suas informações. Temos que garantir que os programadores também protegem essas informações", concluiu.Recorde-se que o escândalo Cambrydge Analytica envolveu a informação de mais de 87 milhões de utilizadores do Facebook.