O FBI investigou, na tarde desta segunda-feira, os escritórios do advogado do Presidente Trump, Michael Cohen, em busca de evidências face ao alegado pagamento à estrela pornográfica, Stormy Daniels. Todos os escritórios situados em Nova Iorque foram analisados.Cohen está no centro da controvérsia que envolve ameaças e pagamentos para esconder o caso entre o Presidente dos Estados Unidos e a estrela de filmes para adultos.A ex-actriz teve um affair com o magnata, entre 2006 e 2007, e o advogado do presidente dos Estados Unidos terá dado dinheiro a Daniels para não o revelar.

Daniels garantiu ainda que, mais recentemente, quando decidiu revelar a história do seu caso com Donald Trump, foi ameaçada. A Casa Branca continua a negar o caso.

Daniels processou Trump para anular o acordo de silêncio assinado em 2016 e poder "contar a verdade sobre o que aconteceu".