EM DIRECTO: Mark Zuckerberg testemunha no Congresso dos EUA

O fundador do Facebook começou a prestar esclarecimentos sobre o escândalo que envolve a fuga de dados.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, começa esta terça-feira a prestar esclarecimentos no Congresso dos Estados Unidos sobre o escândalo que envolve a obtenção de dados de utilizadores daquela reconhecida rede social pela consultora Cambridge Analytica.



Zuckerberg, que assume o cargo de presidente executivo da conhecida rede social, vai ser hoje ouvido na comissão de Justiça do Senado (câmara alta do Congresso). Veja em directo:



Na véspera do início destas audições no Congresso norte-americano, as agências internacionais citaram um texto no qual Mark Zuckerberg assume que foi um "erro pessoal" ao não ter feito o suficiente para combater os abusos que afectaram a rede social, lançada em 2004.



"Não fizemos o suficiente para impedir que estas ferramentas fossem mal utilizadas (...). Não tomámos uma medida suficientemente grande perante as nossas responsabilidades e foi um grande erro. Foi um erro meu e peço desculpa", segundo o texto que Zuckerberg irá transmitir ao Congresso, citado pelas agências internacionais.