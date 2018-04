Em 2015, a Google lançou o YouTube Kids, uma plataforma destinada a mostrar apenas conteúdo e anúncios apropriados para crianças. A empresa contratou também milhares de moderadores que façam uma vistoria aos conteúdos depois de várias críticas que acusam a plataforma de permitir que haja cada vez mais conteúdo ofensivo, inclusivamente, conteúdo onde são divulgados vídeos de abuso infantil.



"Tal com o Facebook, a Google colocou os seus recursos a gerarem lucros em vez de protegerem a privacidade", disse Jeff Chester do Centro da Democracia Digital.

A coligação de 23 grupos diz que apesar da Google afirmar que o YouTube é apenas para utilizadores com, pelo menos, 13 anos, a empresa sabe que crianças mais novas usam a plataforma de partilha de vídeos e que recolhem informação desses mesmo utilizadores.Segundo a queixa, a Google recolheu dados como qual o país a partir do qual eram acedidos os vídeos, quais as os dispositivos utilizados e ainda os números de telefone associados aos dispositivos. A empresa usa depois esses dados para seguir as crianças através dos diversos websites que visitam e dos serviços que utilizam sem antes terem recebido a autorização dos tutores para o conseguir. O US Children’s Online Privacy Protection Act prevê que essa informação relativa a crianças só pode ser obtida com consentimento parental, lembra o The Guardian."Durante anos, a Google abdicou das suas responsabilidades para com miúdos e famílias por, de forma desonesta, dizer que o YouTube - um site repleto de desenhos-animados populares, canções de embalar e anúncios de brinquedos - não é para crianças com menos de 13 anos", disseJoshGolin, director executivo da associação Campanha para uma Infância Livre de Anúncios, acrescentando ainda que a Google "beneficia tremendamente ao criar anúncios dirigidos a crianças" e que a gigante tecnológica deve responder perante o Children’sOnlinePrivacyProtectionAct de forma a que seja tida como responsável pela sua acção a recolher dados e a criar más práticas de anúncios.