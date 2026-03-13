Marisco, bifes e produtos da Apple: Como o Departamento de Defesa dos EUA gastou 95 mil milhões de dólares num mês

A maioria do dinheiro foi gasto em cursos e contratos, mas houve também funcionários a receber pianos caros, cadeiras de luxo e quase 300 encomendas de dónutes.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

No fim de cada ano fiscal, em setembro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem apenas uma coisa em mente: gastar o que resta do orçamento. Caso isso não aconteça, as regras de financiamento obrigam o Pentágono a devolver esse dinheiro não utilizado e enfrentar uma possível redução de financiamento no ano seguinte.



Pentágono, o centro do Departamento de Defesa Getty Images

Em 2025, o orçamento para o Departamento de Defesa dos EUA foi de aproximadamente 850 mil milhões de dólares e o que restava para ser gasto em setembro era cerca de 95 mil milhões de dólares. Uma análise feita aos gastos nesse mesmo mês feitos pela fiscalizadora Open the Books revela que em contratos e bolsa foram gastos mais 50 mil milhões de dólares, o maior registo de sempre. Mas destaca ainda alguns gastos tidos como supérfluos e nada relacionados com armas, cursos ou contratações.

Uma das prioridades do Departamento de Defesa foi o conforto dos seus trabalhadores. Só em setembro foram gastos 225,6 milhões de dólares em mobiliário, na sua maioria do fabricante de luxo Herman Miller, incluindo uma cadeira de escritório avaliada em cerca de 1.800 dólares.

Depois vem a comida, e o marisco. Só em caranguejo-real do Alaska, foram gastos 2 milhões de dólares, e é a quinta vez que o Pentágono, sob a administração Trump, gasta 2 milhões ou mais neste crustáceo num só mês. Aconteceu duas vezes durante o seu primeiro mandato e três vezes em 2025. Além disso, em cauda de lagosta foram gastos 6,9 milhões de dólares, 15,1 milhões em bife de lombo, cerca de 140 mil em 272 encomendas de dónutes e 124 mil em máquinas de gelado.

Em produtos da Apple foram gastos 5,3 milhões de dólares, incluindo em 400 iPad Air M3 por 315 mil dólares. Outros quatro milhões foram utilizados para comprar produtos da Samsung, incluindo monitores e televisões. Na lista também estão instrumentos musicais, incluindo um piano da fabricante Steinway & Sons, uma das mais conceituadas do mundo da música, por cerca de 98 mil dólares para a casa do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Ainda foram comprados um violino e uma flauta feita à mão por 26 mil e 21 mil dólares.