Avião dos EUA cai no Iraque e mata quatro soldados norte-americanos

Um avião de reabastecimento KC-135 Stratotanker dos Estados Unidos caiu a oeste do Iraque e matou quatro dos seis militares norte-americanos que seguiam a bordo, estando ainda as autoridades a levar a cabo operações de resgate.



Avião dos EUA cai no Iraque AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File

Segundo o Comando Central dos EUA, que supervisiona o Médio Oriente, o episódio ocorreu após um incidente que envolveu duas aeronaves em "espaço aéreo amigo", mas ao que tudo indica, esta queda "não foi causada por fogo inimigo ou amigo".

A outra aeronave envolvida no incidente conseguiu aterrar em segurança em Israel, segundo esclareceu o embaixador nos EUA, Yechiel Leiter, e, de acordo com uma fonte americana citada pela agência de notícias Associated Press, este avião também se tratava de um KC-135. O acidente ocorre agora depois de, na semana passada, três caças F-15 dos EUA terem sido abatidos por engano por "fogo amigo" do Kuwait.

O KC-135 Stratotanker é usado para reabastecer não só outras aeronaves, mas também para transportar militares feridos, segundo especialistas citados pela Associated Press, e a sua tripulação básica é composta por três pessoas: um piloto, um copiloto e um operador de reabastecimento aéreo. Contudo, em caso de evacuação, seguem também a bordo enfermeiros e técnicos médicos.

Esta aeronave está em serviço há mais de 60 anos. Apesar das melhorias que têm vindo a ser feitas ao longo dos anos, a sua idade tem gerado alguma preocupação quando à fiabilidade e durabilidade.

