Marco Rubio diz a senador que Maduro foi preso para ser julgado nos Estados Unidos

Revelação foi feita por Mike Lee, republicado que representa o Estado do Utah no Senado.

O senador republicado do Utah, Mike Lee, revelou nas redes sociais uma conversa com Marco Rubio, em que o secretário de Estado norte-americano lhe terá dito que Nicolás Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos.



Ataques surpreenderam a Venezuela e Maduro foi capturado pelas forças dos EUA EPA

"Informou-me que Nicolás Maduro foi detido por agentes dos EUA para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, e que a ação que vimos esta noite foi empregue para proteger e defender aqueles que executavam o mandado de detenção, escreveu o senador na rede do social 'X'.

“Esta ação provavelmente enquadra-se na autoridade inerente do presidente, de acordo com o artigo II da Constituição, para proteger os agentes americanos de um ataque real ou iminente. Ele [Rubio] não prevê mais nenhuma ação na Venezuela agora que Maduro está sob custódia americana”, concluiu o senado.

Pelo menos sete explosões foram ouvidas por volta das 2h00 da manhã locais este sábado (6h00 em Lisboa) em Caracas, capital da Venezuela. A população ouviu também o som de aviões a sobrevoar a cidade a baixa altitude e saiu para a rua. O governo de Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de atacar alvos civis e instalações militares com o intuito de se apoderar "do petróleo e dos minerais do país".

Mais tarde, Donald Trump confirmou a captura de Maduro e da mulher, Cilia Flores, remetendo mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa, a ter lugar na Flórida ainda este sábado.