Marcelo informou o BE que Mortágua e outros portugueses estão num porto de Israel

Lusa 15:54
"Nenhuma informação relevante nos foi comunicada por parte do Governo. Foi pelo Presidente da República", informou o Bloco.

O Bloco de Esquerda (BE) afirmou hoje ter sido informado pelo Presidente da República de que a sua coordenadora nacional, Mariana Mortágua, e os outros três portugueses detidos por forças israelitas estão num Porto de Israel.

Esta afirmação foi feita no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo dirigente do BE Fabian Figueiredo, que voltou a criticar o Governo português e o exortou a convocar o embaixador de Israel em Portugal para lhe pedir esclarecimentos e apresentar o seu protesto por estas detenções, que qualificou de ilegais, de cidadãos portugueses que seguiam numa flotilha internacional com ajuda humanitária em direção a Gaza.

"Quero dizer-vos desde já que nenhuma informação relevante nos foi comunicada por parte do Governo. Foi pelo Presidente da República, agora, que soubemos que os quatro portugueses se encontram em terra, num porto israelita, e que existe a possibilidade, ainda não confirmada, de serem visitados pela embaixadora portuguesa em Israel", afirmou.

Fabian Figueiredo falava no fim de uma audiência concedida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a uma delegação do BE que também incluiu os dirigentes Joana Mortágua e Jorge Costa.

