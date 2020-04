Mais de 23 mil pessoas morreram nos EUA devido ao novo coronavírus

O número de mortes devido a infeção pelo novo coronavírus nos Estados Unidos superou os 23 mil, segundo dados da Reuters.





Nos Estados Unidos, o terceiro país mais populoso do mundo, deram-se mais mortes por Covid-19 do que em qualquer outro país. Ao todo, registam-se quase 570 mil casos. Em todo o mundo, existem 1.8 milhões.No domingo, morreram 1.513 pessoas - o número mais pequeno desde 6 de abril (1.309). É no estado de Nova Iorque que se regista o maior número de mortes (mais de 10 mil).Esta segunda-feira, o estado do Wyoming divulgou a primeira morte no território.A administração Trump indicou o dia 1 de maio como a data potencial para abrandar as restrições nos Estados Unidos, que estão a afetar a economia. 16 milhões de norte-americanos pediram subsídio de desemprego nas três semanas anteriores a 4 de abril, com os economistas a prever que os níveis de desemprego sejam semelhantes aos da Depressão nos anos 30.