Covid-19: Isolamento em França prolongado até 11 de maio

Emmanuel Macron, o presidente de França, prolongou as medidas de isolamento no país até 11 de maio. O presidente admitiu que França não estava suficientemente preparada e cedo o suficiente para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.



Em França, registam-se 135 mil casos confirmados de Covid-19. Para Macron, as restrições devem manter-se até 11 de maio, "uma condição para abrandar o avanço do vírus".



"O 11 de maio só será possível se continuarmos a ser responsáveis e se a propagação do vírus efetivamente continua a abrandar", afirmou.



As regras do confinamento não serão alteradas, mas serão "plenamente aplicadas".



"A partir de 11 de maio, vamos reabrir progressivamente as creches, as escolas, os liceus", disse Macron. Quanto ao ensino superior, só haverá aulas no verão. Quanto a restaurantes, cafés, hotéis, cinemas, teatros e salas de espetáculos, mantêm-se encerradas sem data de abertura. Os festivais até meados de julho também estão anulados. A situação destes espaços será reavaliada em meados de maio.