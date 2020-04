Ministros da Saúde dos G20 reúnem a 19 de abril

Os ministros da Saúde dos governos das 20 maiores economias mundiais vão falar por videoconferência a 19 de abril, para discutir o impacto do novo coronavírus no sector da saúde global e sociedade, anunciou o secretariado saudita do G20.A reunião segue-se ao encontro virtual em março, que terminou com um compromisso dos ministros para partilhar as melhores práticas nacionais e desenvolver ações urgentes para que juntos, os G20 combatam a pandemia.